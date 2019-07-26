Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan (23), 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.Kaynak: AA
Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Rus boksör Maxim Dadashev de Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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