THY'nin, 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi.

River Palet Kulüp Başkanı D'Onofrio, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı.

D'Onofrio, anlaşmanın ekonomik tarafı üzerine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir. Bu, güçlü ve büyük bir sponsorluğun yanı sıra River Plate'in THY markasının ulaştığı yerlerle bağ kurmasıdır. Şöyle örnek vereyim, THY uçaklarındaki dergide River'dan bir şey çıktığında milyonlarca kişi bunu görecek. Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız."



"THY'nin River Plate sponsorluğu Arjantin'e turist çekecek"

Sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu iş birliğinde anlaştıktan sonra Arjantin'in Moskova Büyükelçisi beni tebrik etti ve bu anlaşmanın Arjantin'e birçok turist getireceğini belirtti. Dünyanın diğer yerleri için de bu geçerli olacak. Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.



Arjantin'de iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası yarı final maça ilişkin D'Onofrio, "River Plate forması her zaman değerleri temsil etti ve bu değerler bir maçın kazanılıp kaybedilmesinden her zaman daha önemli." dedi.