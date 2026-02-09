Rıza Kayaalp'ten Zagreb'de altın madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, uluslararası güreş takviminin önemli organizasyonlarından biri olan Zagreb Açık Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli isim, tam 610 gün sonra çıktığı ilk resmi müsabakada performansıyla göz doldurdu.

Şampiyonaya hızlı bir başlangıç yapan Kayaalp, elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao'yu ve çeyrek finalde Gürcü rakibi Rati Talikishvili'yi 9-0'lık skorlarla, teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında Kazak güreşçi Olzhas Syrlybay ile karşılaşan milli sporcu, bu engeli de 4-0'lık net bir skorla geçerek adını finale yazdırdı.

MADALYAYI TAHA AKGÜL TAKTI

Final müsabakasında ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine şans tanımadı. Müsabakayı 7-1 kazanan Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde Rıza Kayaalp'e altın madalyasını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül takdim etti.