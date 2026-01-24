Rize'de futbol sahası ringe döndü: Güvenlik güçleri müdahale etti

Rize’de oynanan amatör lig karşılaşması, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık durdu. Mücadelede futbolcular arasında kavga çıktı, hakem 3 kırmızı kart gösterdi.

Rize'de futbol sahası ringe döndü: Güvenlik güçleri müdahale etti
Rize’de oynanan amatör lig karşılaşması olaylara sahne oldu. Türkiye Spor Amatör Ligi 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor arasında oynanan karşılaşmada tansiyon bir an olsun düşmedi.

Fındıklı İlçe Stadı’nda oynanan maçta, iki takım oyuncuları arasında yaşanan sert müdahaleler ve tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Sahadaki gerginlik nedeniyle karşılaşma üç kez durmak zorunda kaldı.

Hakem, yaşanan olayların ardından toplam üç futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Tribünlerde de zaman zaman tansiyon yükselirken, güvenlik güçleri sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.

Uzun süre duran mücadele, tüm yaşananlara rağmen tamamlandı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Fındıklı 1974 Spor, 2-1’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rize futbol
