Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı, Karadeniz'de kritik bir maçla sürüyor. Ligde 10 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 4 puanla düşme hattının 18. sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle kazanarak alt sıralardan tamamen uzaklaşmanın peşinde. Konuk Fatih Karagümrük ise ligde 4 maçtır üst üste sahadan mağlubiyetle ayrılarak büyük bir krizin içine girdi ve bu zorlu deplasmanda mutlak puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

RİZESPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ç. Rizespor (İlhan Palut): Y. Fofana, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet Akaydın, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, J. Rak-Sakyi, M. Buljubasic, L. Augusto, V. Jurecka.

F. Karagümrük (Onur Can Korkmaz): I. Grbic, Atakan Çankaya, E. Roco, Anil, J. Balkovec, M. Kranevitter, M. Doh, Serginho, Berkay, S. Larsson, D. Fofana.