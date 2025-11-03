Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor. İşte maç saati ve yayın bilgileri...
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı, Karadeniz'de kritik bir maçla sürüyor. Ligde 10 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 4 puanla düşme hattının 18. sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle kazanarak alt sıralardan tamamen uzaklaşmanın peşinde. Konuk Fatih Karagümrük ise ligde 4 maçtır üst üste sahadan mağlubiyetle ayrılarak büyük bir krizin içine girdi ve bu zorlu deplasmanda mutlak puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
RİZESPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ç. Rizespor (İlhan Palut): Y. Fofana, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet Akaydın, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, J. Rak-Sakyi, M. Buljubasic, L. Augusto, V. Jurecka.
F. Karagümrük (Onur Can Korkmaz): I. Grbic, Atakan Çankaya, E. Roco, Anil, J. Balkovec, M. Kranevitter, M. Doh, Serginho, Berkay, S. Larsson, D. Fofana.