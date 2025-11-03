Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor. İşte maç saati ve yayın bilgileri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı, Karadeniz'de kritik bir maçla sürüyor. Ligde 10 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 4 puanla düşme hattının 18. sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle kazanarak alt sıralardan tamamen uzaklaşmanın peşinde. Konuk Fatih Karagümrük ise ligde 4 maçtır üst üste sahadan mağlubiyetle ayrılarak büyük bir krizin içine girdi ve bu zorlu deplasmanda mutlak puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

RİZESPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ç. Rizespor (İlhan Palut): Y. Fofana, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet Akaydın, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, J. Rak-Sakyi, M. Buljubasic, L. Augusto, V. Jurecka.

F. Karagümrük (Onur Can Korkmaz): I. Grbic, Atakan Çankaya, E. Roco, Anil, J. Balkovec, M. Kranevitter, M. Doh, Serginho, Berkay, S. Larsson, D. Fofana.

Eyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileriEyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileriSpor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatıUsta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti: Ahmet Gülhan kimdir? İşte hayatıKültür Sanat
Çaykur Rizespor fatih karagümrük
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
59 ilde 'siber kalkan' operasyonu
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
“İngiliz Kemal” hakkındaki rapor gün yüzüne çıktı
Çok Okunanlar
4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta! 4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta!
Çin'in o kararı fiyatları düşürdü Çin'in o kararı fiyatları düşürdü
Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi? Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi?
Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı! Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı!
Bahar havası aldatmasın! Bahar havası aldatmasın!