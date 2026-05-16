Rizespor defteri kapanıyor mu? Milli futbolcu için birçok ülkeden talip var
Çaykur Rizespor forması giyen milli savunma oyuncusu Samet Akaydin, Karadeniz ekibiyle yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı.
Milli takımın deneyimli savunmacısı Samet Akaydin'in kariyer planlaması netleşiyor. Oyuncunun temsilciliğini yapan FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı merak edilen futbolcunun geleceğine ilişkin resmi bir değerlendirme yaptı.
RİZESPOR DEFTERİ KAPANDI
Yurtgüven, Karadeniz temsilcisiyle bir süredir devam eden kontrat yenileme görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor dönemi bitme noktasına geldi. Sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan futbolcu, kariyerine serbest statüde başka bir takımda devam edecek.
Deneyimli stoperin yeni rotasının neresi olacağı ise şimdiden şekillenmeye başladı. Menajer Yurtgüven'in aktardığı bilgilere göre, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da oyuncuya yoğun ilgi var.
Avrupa kulüplerinin yanı sıra Arap Yarımadası ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekipleri milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdi.
Sürecin detaylarını anlatan ve Karadeniz ekibine veda niteliğinde açıklamalar yapan Ender Yurtgüven, transfer takvimini de işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına