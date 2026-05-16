Rizespor defteri kapanıyor mu? Milli futbolcu için birçok ülkeden talip var

Sürecin detaylarını anlatan ve Karadeniz ekibine veda niteliğinde açıklamalar yapan Ender Yurtgüven, transfer takvimini de işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına