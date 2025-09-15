Rizespor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı izle Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maç 15 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Rize ekibi, İlhan Palut yönetiminde çıktığı önceki maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi almış durumda. Taraftarlar, bu maçla birlikte ilk galibiyet heyecanını yaşamak istiyor.



Gençlerbirliği’de ise Hüseyin Eroğlu futbolcularıyla birlikte kötü gidişata son vermek için Rize’ye geliyor; ligde henüz galibiyetle tanışamamış olmaları baskıyı artırıyor.

Maçta düdüğü çalacak isim belli oldu: Hakem Zorbay Küçük olacak. Yardımcı hakemleri Murat Temel ve Cem Özbay, dördüncü hakem ise Yunus Dursun olarak açıklandı