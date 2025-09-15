Rizespor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı izle Trendyol Süper Lig

Süper Lig’in 5. haftasında Rize’de nefesleri kesecek mücadele! Rizespor ile Gençlerbirliği bugün 20.00’da beIN Sports 1’de karşılaşıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rizespor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı izle Trendyol Süper Lig
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maç 15 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. 

Rize ekibi, İlhan Palut yönetiminde çıktığı önceki maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi almış durumda. Taraftarlar, bu maçla birlikte ilk galibiyet heyecanını yaşamak istiyor.

Gençlerbirliği’de ise Hüseyin Eroğlu futbolcularıyla birlikte kötü gidişata son vermek için Rize’ye geliyor; ligde henüz galibiyetle tanışamamış olmaları baskıyı artırıyor. 

Maçta düdüğü çalacak isim belli oldu: Hakem Zorbay Küçük olacak. Yardımcı hakemleri Murat Temel ve Cem Özbay, dördüncü hakem ise Yunus Dursun olarak açıklandı

Bakan Bayraktar konuştu: “Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”Bakan Bayraktar konuştu: “Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”Gündem
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu: “Partimiz için hayırlı olsun”Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu: “Partimiz için hayırlı olsun”Siyaset
CHP sözcüsü Deniz Yücel basın toplantısı düzenledi: “Bu davaları açanlar CHP’li değildir, üyemiz değildir”CHP sözcüsü Deniz Yücel basın toplantısı düzenledi: “Bu davaları açanlar CHP’li değildir, üyemiz değildir”Siyaset
rizespor rizespor maçı saat kaçta gençlerbirliği Gençlerbirliği maçı
Günün Manşetleri
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Yeni haftaya yağmur uyarısı
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
Çok Okunanlar
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Bu sucuk markalarından uzak durun! Bu sucuk markalarından uzak durun!
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun! Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun!
Vadede rekor kazanç! Vadede rekor kazanç!