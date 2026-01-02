Robert Lewandowski transferinde son durum: Fenerbahçe’nin hayalleri suya mı düşüyor

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Andreas Christensen ve kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'un geleceği henüz netleşmiş değil. Ancak Robert Lewandowski özelinde durumun farklı olduğu ve oyuncuyla sözleşme yenileme olasılığının son derece güçlü olduğu vurgulandı.