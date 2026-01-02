Robert Lewandowski transferinde son durum: Fenerbahçe’nin hayalleri suya mı düşüyor
Fenerbahçe'nin transfer listesinin zirvesinde yer alan Robert Lewandowski için Barcelona cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Polonyalı golcünün geleceğiyle ilgili planlarını netleştirmeye başlayan Katalan ekibi, tecrübeli yıldız için yeni bir yol haritası belirledi.
Fenerbahçe'nin golcü transferi çalışmaları kapsamında Nkunku ile birlikte listenin en üst sıralarında tuttuğu Robert Lewandowski konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin yakından ilgilendiği Polonyalı golcü için Barcelona yönetiminin devreye girdiği ve tecrübeli yıldızı kadroda tutmak adına harekete geçtiği öğrenildi.
İSPANYOL BASINI: SÖZLEŞME YENİLEME İHTİMALİ GÜÇLÜ
Barcelona'da 2026 yazında sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu belirsizliğini korurken, İspanyol basını konuyla ilgili detayları paylaştı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Andreas Christensen ve kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'un geleceği henüz netleşmiş değil. Ancak Robert Lewandowski özelinde durumun farklı olduğu ve oyuncuyla sözleşme yenileme olasılığının son derece güçlü olduğu vurgulandı.
Haberde, 2026-2027 sezonu başında 38 yaşına girecek olmasına rağmen Lewandowski'nin Barcelona'da kalma ihtimalini tamamen kapatmadığı belirtildi.
Kulüp yönetiminin piyasada üst düzey bir santrfor arayışında olduğu, ancak Lewandowski'ye maaşı düşürülmüş bir sözleşmeyle bir sezonluk yeni teklif yapılmasının da masada olduğu ifade edildi. Taraflar arasındaki nihai görüşmelerin ise bahar aylarında yapılması planlanıyor.
165 MAÇTA 109 GOL
Barcelona formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Polonyalı yıldız, bugüne kadar görev aldığı 165 müsabakada 109 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.