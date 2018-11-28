Efsane eski Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı iddialarına ilişkin, "Neymar, özel yetenekleri olan, muhteşem bir futbolcu ve çok yakında dünyanın tartışmasız en iyisi olacak. Onun gibi bir futbolcu sadece benim kulübüm Real Madrid'de değil, açıkçası dünyanın her büyük kulübünde rahatlıkla fark yaratır." değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull'un açıklamasına göre Polonya'nın başkenti Varşova'nın ev sahipliği yaptığı Red Bull Street Style Dünya Finali'nin onur konuğu, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos oldu.



Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, bu yarışmadaki seviyenin inanılmaz, yarışmacıların tekniğinin sıra dışı olduğunu kaydetti.



Roberto Carlos, eski takımı Real Madrid'in PSG'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer edeceği iddialarına ilişkin, "Bana kalırsa Neymar gibi bir oyuncuya dünyadaki bütün kulüplerin ihtiyacı var. Özel yetenekleri olan, muhteşem bir futbolcu ve çok yakında dünyanın tartışmasız en iyisi olacak. Onun gibi bir futbolcu sadece benim kulübüm Real Madrid'de değil, açıkçası dünyanın her büyük kulübünde rahatlıkla fark yaratır." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde karşılaştığı en yetenekli futbolcuların kim olduğu sorusuna Roberto Carlos, "Bu çok zor bir soru oldu, çünkü kariyerim boyunca gerçekten muhteşem oyuncularla karşılaştım. İllaki seçim yapacaksam; Robinho, Ronaldinho, Ronaldo (Nazario) ve Zinedine Zidane'ı en başa yazabilirim. Bu oyuncular topu ayaklarına aldıkları anda beni gerçekten etkiliyorlardı." cevabını verdi.



Bu arada, sokak futbolunun estetiğini sahnelere taşıyan Red Bull Street Style Dünya Finali'nde 50'den fazla ülkeden bu disiplinin en iyileri yarıştı.



Etkinlikte erkeklerde Norveçli Erlend Fagerli, kadınlarda ise ev sahibi yarışmacı Agnieszka "Aguska" Mnich birinci oldu.