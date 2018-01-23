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Robinho İstanbul'a geldi

Demir Grup Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldi

Robinho İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süperlig #Robinho #futbol #Demir Grup Sivasspor
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