Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, eski oyuncusu ABD'li Antywane Robinson'u yeniden kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takımda yer alan 33 yaşında, 2,03 metre boyundaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, eski oyuncusu ABD'li Antywane Robinson'u yeniden kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, eski oyuncusu ABD'li Antywane Robinson'u yeniden kadrosuna kattı.