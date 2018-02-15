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Robinson, yeniden Demir İnşaat Büyükçekmece'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, eski oyuncusu ABD'li Antywane Robinson'u yeniden kadrosuna kattı.

Robinson, yeniden Demir İnşaat Büyükçekmece'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, eski oyuncusu ABD'li Antywane Robinson'u yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takımda yer alan 33 yaşında, 2,03 metre boyundaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Demir İnşaat Büyükçekmece #basketbol #Antywane Robinson
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