Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finali start aldı

Bilişim Vadisi'nde sürücüsüz araçların mücadelesiyle başlayan yarışmada, özgün araç ve hazır araç kategorisi olmak üzere iki kategoride 31 takım mücadele edecek. Özgün araç kategorisinde dereceye giren birinciye 130 bin, ikinciye 110 bin, üçüncüye ise 90 bin TL ödül verilecek. Hazır araç kategorisinde ise birinci 100 bin, ikinci 80 bin, üçüncü ise 60 bin TL para ödülünün sahibi olacak.