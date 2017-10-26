UltrAslan Başkanı Sebahattin Şirin, tartışma yaratan Rocky'li 'Ayağa kalk' pankartıyla ilgili Başbakanlık müfettişlerine ifade verdiği ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde UltrAslan tribünlerinde Rocky Balboa'yı resmeden dev bir poster ve yanında "Ayağa kalk" yazılı pankart açılmıştı. Koreografinin ardından sosyal medyada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in geçen hafta örgüt üyelerine verdiği vaazda sarf ettiği "Ayağa kalk" sözleri hatırlatılmaya başlandı. Gülen'in sözleri ile UltrAslan'ın koregrafisi arasında bağ olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla koreografiyle ilgili inceleme başlatılmıştı.



Aydınlık.com.tr'den Çağdaş Karaaslan, Başbakan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Başkanı Sebahattin Şirin ve UltrAslan'ın üniversite sorumlusunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giderek müfettişlere ifade verdiği bilgisine ulaştı.



Aydınlık.com.tr ayrıntılar için Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Başkanı Sebahattin Şirin'e ulaştı.



Şirin ifade süreciyle ilgili şunları söyledi:



“Salı günü UltrAslan'ın üniversite sorumlusu arkadaşla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı müfettişlerle görüştük. Bu pankartı geçen seneden planladığımızı, o sloganın asıl sahibinin biz olduğumuzu, sosyal medyadaki Fetullah Gülen iddialarının geçek dışı olduğunu, bir bağlantımız olmadığını dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor."



"15 TEMMUZ'DAKİ VİDEOLARIMIZI İZLETTİK"



Şirin şöyle devam etti:



“İfade sırasında, 15 Temmuz akşamında sokağa çıktığımız videoları izlettik. F-16'larla vurulan Gölbaşı Çevik Kuvvet Merkezi'ne yaptıgımız ziyaretin videolarını verdik, duygulandılar. Sorular sordular biz de cevapladık. Artık bundan sonrasını göreceğiz. 'Bu işleri kim gündeme getiriyorsa onlar araştırılsın' dedik.



Devlet kendi içinde ne varsa temizleyecek, kurumlarını temizleyecek. Kulüpse kulübünü iyice temizleyecek.Vatana ihanet olmaz. Geçmişte üstadın birisi diyor ki: İttifak ettiğimiz yerde bir olalım, itilaf ettiğimiz yerlerde birbirimizi maruz görelim. Şimdi bu ittifak ettiğimiz mesele devletimizin bekası. Türkiye'ye Sevr'i dayatıyorlar. Bu sefer Sevr'den beter oluruz. Sevr'de bize yine bir yerleri bırakmışlardı. Bu sefer o da olmayacak.



Artık sosyal medyada, geçmişte atılan Tweet'leri gündeme çıkarıyorlar. Başka proje mi bu? Bunlar, emperyalist güçlerin halkı, taraftarları birbirine düşürme planıdır.”



Son olarak Aydınlık'a da teşekkür eden Şirin, bütün taraftarlarını bu süreçte bir olmaya davet etti.



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