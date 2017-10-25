Trabzonspor'da Hugo Rodallega, Çorum Belediyespor maçında kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Trabzonspor'un Çorum Belediyespor'a konuk olduğu maçta Hugo Rodallega kırmızı kart gördü.



Karşılaşmada takımının 2 golüne imza atan futbolcu, 63. dakikada rakibine kafa atarak Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı.



Rodallega, bu hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da Cimbom karşısında yok.



Kritik mücadelede Dame N'Doye'un sahaya çıkması bekleniyor.