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Roma, Cengiz Ünder'in golüyle güldü

Serie A'da konuk ettiği Genoa'yı 2-1 yenen Roma'nın ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder attı.

Roma, Cengiz Ünder'in golüyle güldü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Roma, ağırladığı Genoa'yı 2-1 yendi.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder, 17. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Genoa'da forma giyen Ervin Zukanovic'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle Roma skoru 2-0 yaptı.
Konuk takım, 61. dakikada Gianluca Lapadula'nın golüyle maçı 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Roma, 64 puanla 3. sıraya yükselirken, Genoa 38 puanla 12. sırada kaldı.
Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Juventus puan kaybetti
Ligin 33. haftasında lider Juventus, Crotone deplasmanında puan kaybetti.
Karşılaşma, Crotone'den Simmy ve Juventus'tan Alex Sandro'nun golleriyle 1-1 berabere bitti.
Napoli ise liderin puan kaybettiği haftada, evinde Udinese'yi 4-2'lik skorla geçti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Raul Albiol, Arkadiusz Milik ve Lorenzo Tonelli kaydetti. Udinese'de Jakub Jankto ve Svante Ingelsson'un golleri puan için yeterli olmadı.
Juventus'un 85 puana çıktığı haftada 81 puana ulaşan Napoli, liderle arasındaki farkı 4'e indirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #roma #Cengiz Ünder
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