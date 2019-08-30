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Roma'dan savunmaya takviye

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan İtalyan ekibi, Chris Smalling'i sezon sonuna kadar kiraladı

Roma'dan savunmaya takviye

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile J Grubu'nda yer alan İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Manchester United forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Roma'nın İngiliz temsilcisine 3 milyon avro ödeyeceği belirtilen açıklamada, Smalling'in 6 numaralı formayı giyeceği bilgisi paylaşıldı.

Manchester United, dün de Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i sezon sonuna kadar Inter'e kiralamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Chris Smalling #Medipol Başakşehir #roma #serie a
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