UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma'nın Liverpool'u 4-2 yenmesine rağmen turnuvadan elenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma'nın Liverpool'u 4-2 yenmesine rağmen turnuvadan elenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu.



ANSA: Dimdik bir şekilde elendi

İtalyan ANSA ajansı, "Roma Şampiyonlar Ligi'nden başı dimdik bir şekilde elendi" başlığıyla haberi aboneleriyle paylaştı.

Maçta hakemin kararlarının tartışmaya neden olduğu kaydedilen haberde, Roma'nın Sportif Direktörü Monchi'nin "Maçta Roma'ya verilmesi gereken iki net penaltı pozisyonu vardı. Liverpoollu bir oyuncuya da kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Artık İtalyan futbolunun sesini çıkarmasının zamanı geldi." şeklindeki sözlerine yer verildi.



La Gazetta dello Sport: Yine de teşekkürler

La Gazzetta dello Sport gazetesinde, "Liverpool, Kiev'deki final biletini kaptı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Roma'ya yine de teşekkürler, maç bitmek üzereyken bile çabalamaktan vazgeçmedi." ifadeleri kullanıldı.



Tuttosport: Umut gerçeğe dönüşmedi

Tuttosport gazetesinde ise, "Mucize gerçekleşmedi, umut gerçeğe dönüşmedi. Roma'nın umudu, Barcelona'yla karşılaştığı büyülü ve çılgın gecede kaldı." ifadelerine yer verildi.



La Repubblica: Hayal kurmaktan vazgeçmedi

La Repubblica gazetesinde, "Roma hayal kurmaktan vazgeçmedi. Liverpool'a karşı bir geri dönüş sergilemek baştan beri imkansızdı, özellikle de Liverpool 9. dakikada attığı ilk golle öne geçince." görüşü paylaşıldı.