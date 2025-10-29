Roma zirve ateşini yaktı! Şampiyonluk adayı Roma, sürpriz arayan Parma'yı ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 9. haftası, zirve ile düşme hattı arasındaki kritik bir mücadeleye sahne oluyor! Ligde 3. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışını bırakmayan Roma, sahasında 15. sıradaki Parma'yı ağırlıyor.
Yayınlanma:
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı başlıyor! Ligin zirve adaylarından Roma, kendi evi Stadio Olimpico'da Parma'yı konuk ediyor. Maç öncesi Roma, 8 maçta topladığı 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Ancak son 5 resmi maçında 3 mağlubiyet alan Roma, bu maçı kazanarak yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Konuk Parma ise 8 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Son 5 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Parma'nın "zor kaybeden" görüntüsü dikkat çekiyor.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANG, KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, bugün saat 20:30'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini V. Crezzini üstlenecek.