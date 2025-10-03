Roma’da unutulmaz gece: Üç penaltıyı kurtaran Berke Özer, Gasperini’yi hayrete düşürdü!

Avrupa Ligi’nde Roma, sahasında Fransız temsilcisi Lille’e 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Arnar Haraldsson kaydetti. Ancak karşılaşmanın damgasını vuran anlar, Roma’nın üst üste üç penaltı vuruşundan yararlanamaması oldu.

İlk iki vuruşta Dovbyk ve Soulé’nin şutlarını Türk kaleci Berke Özer kurtardı. Tekrarlanan atışlarda ise şans Roma’nın yanında değildi. Bu sıra dışı performans, hem İtalyan basınında hem de uluslararası spor gündeminde geniş yankı uyandırdı.

GASPERINI: “BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM”

Karşılaşma sonrası Sky Sport’a konuşan Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yaşananlara dair şaşkınlığını gizlemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Aynı maçta üç penaltı kaçırmak daha önce hiç başıma gelmemişti. Erken geriye düştük ve rakibe avantaj sağladık. Yine de oyuncularım maç boyunca arzulu ve tempolu oynadı. Belki fırsatları değerlendirmekte eksik kaldık ama bu tür maçlardan dersler çıkarılır” ifadelerini kullandı.

Gasperini, Türk kaleci Berke Özer’in performansını öne çıkararak bunun “neredeyse benzersiz bir olay” olduğunu söyledi. “Neredeyse benzersiz bir olay, kazara oldu ama sonucu doğrudan etkiledi. Takım ruh olarak çok şey verdi” sözleriyle rakip kalecinin başarısını kabul etti.

Mağlubiyetin psikolojik etkilerine de değinen Gasperini, oyuncularının moralini koruduklarını belirtti: “Biz sporcuyuz, hatalar olabilir ama cesaretimizin kırılması diye bir şey yok. Üç günde bir oynuyoruz, yolumuza devam edeceğiz.”

Tecrübeli teknik adam, takımın ikinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu da vurguladı: “Rakip hızlı ve teknikti, işimiz kolay değildi. Ama ruhumuz ve yoğunluğumuz vardı. Elbette daha az hata yapmalıyız fakat olumlu taraflara da bakmalıyım. Bu turnuva sekiz maçlık bir grup formatında, doğrudan eleme değil. Takım sonuna kadar odaklı kaldı.”

DYBALA SAHALARA DÖNMEYE HAZIR DEĞİL

Roma’nın yıldız futbolcusu Paulo Dybala’nın durumu hakkında da bilgi veren Gasperini, oyuncunun henüz hazır olmadığını açıkladı. “Yarın göreceğiz, belki Massara daha fazla bilgi sahibidir ama Dybala’nın toparlandığını sanmıyorum” dedi.