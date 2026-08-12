Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferini bitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 1

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı.

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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 2

Kulüp, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 3

Yapılan planlama doğrultusunda, deneyimli futbolcu için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 4

Bonservis sorununun çözülmesinin ardından Fenerbahçe, Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 5

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Transfer şartlarının netleşmesinin ardından oyuncunun Türkiye'ye geliş programı da belli oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Romelu Lukaku'nun Brüksel'den İstanbul'a gelmesi için gerekli seyahat planlaması yapıldı.

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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu - Resim: 6

Belçikalı oyuncunun "PPOVBG" kodlu uçakla Brüksel'den havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. Uçuş programına göre, oyuncuyu taşıyan uçağın saat 23.00'da İstanbul'a iniş yapması öngörülüyor.

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