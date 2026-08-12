Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu

İŞTE YILDIZ GOLCÜYÜ GETİRECEK UÇAĞIN KODU VE SAATİ

Transfer şartlarının netleşmesinin ardından oyuncunun Türkiye'ye geliş programı da belli oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Romelu Lukaku'nun Brüksel'den İstanbul'a gelmesi için gerekli seyahat planlaması yapıldı.