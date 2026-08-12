Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Uçuş saati belli oldu
Süper Lig devi Fenerbahçe, Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferini bitirdi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı.
Kulüp, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.
Yapılan planlama doğrultusunda, deneyimli futbolcu için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Bonservis sorununun çözülmesinin ardından Fenerbahçe, Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Transfer şartlarının netleşmesinin ardından oyuncunun Türkiye'ye geliş programı da belli oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Romelu Lukaku'nun Brüksel'den İstanbul'a gelmesi için gerekli seyahat planlaması yapıldı.
Belçikalı oyuncunun "PPOVBG" kodlu uçakla Brüksel'den havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. Uçuş programına göre, oyuncuyu taşıyan uçağın saat 23.00'da İstanbul'a iniş yapması öngörülüyor.