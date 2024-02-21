Ronaldinho Survivor'a düştü

Acun Ilıcalı, futbol oyunu için Survivor'a gelecek dünyaca ünlü futbolcunun Ronaldinho olduğunu açıkladı.Acun Ilıcalı TV 8'de yayınlanan Survivor programında yaptığı açıklamada, "Ronaldinho'yu Survivor'a getiriyorum... Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.

Barcelona, Milan ve Brezilya milli futbol takımında uzun yıllar oynayan eski dünya yıldızı futbolcu Ronaldinho, futbolculuk kariyerini geride bıraktı. Çeşitli skandallarla gündeme geldikten sonra şansını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor'da deneyecek.