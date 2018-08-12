Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, 41 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Ronaldo ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Her şey kontrol altında. Yarın hastaneden çıkacağım ve evime döneceğim. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.

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