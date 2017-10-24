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Ronaldo kendisine destek verenlere teşekkür etti

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü ikinci kez kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ronaldo kendisine destek verenlere teşekkür etti

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü ikinci kez kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu ödülü bir kez daha kazanmak harika bir duygu.

Ödülü, ailem, dostlarım, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarım ve antrenörlerim ile beni destekleyen herkese adıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kaka, Marco Asensio, Theo Hernandez, Casemiro ve Dani Carvajal gibi futbolcular da ödül dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla Ronaldo'yu kutladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #real madrid #cristiano ronaldo
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