"Performansımı artırıp yeni başarılara ulaşmak istiyorum. Hala çok hırslıyım. Uzun bir süre daha en üst seviyede mücadele edebileceğime inanıyorum"

Yıllardır sergilediği performansla İspanya ekibi Real Madrid'in elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun bir süre daha en üst seviyede forma giyebileceğine inandığını söyledi.



Aktif futbolculuk kariyeri ve özel hayatına ilişkin GQ dergisine açıklamada bulunan Ronaldo, şu ana kadar unutulmaz başarılara imza attığını belirterek, "İnsanlar hayallerinin peşinden koşmalı. Ben de bunu yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Performansımı artırıp yeni başarılara ulaşmak istiyorum. Hala çok hırslıyım. Uzun bir süre daha en üst seviyede mücadele edebileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Geçmiş başarılarından çok yeni hedeflere odaklandığını aktaran Ronaldo, "Üst seviyelerde kalmaya devam edebilmek için bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Futbolda 20 yaşındayken yapıp da ilerleyen yaşlarda gerçekleştiremeyeceğiniz şeyler vardır. Zaman geçtikçe bir denge kurmanız gerek. Bunu yaparken de ince detaylar fark oluşturacaktır. Fiziksel olarak her zaman yüzde yüz hazır olmaya çalışıyorum. Futbolda bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Mutlu bir aile hayatı sürdürdüğünü ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Özel yaşamım ve futbolculuk kariyerimde hayatımın çok güzel bir dönemindeyim. Bir aile kurdum. Futbolcu olarak ise milli takım ve kulübümde birçok şampiyonluk yaşadığım iki harika yıl geçirdim." yorumunu yaptı.



Uzun süredir bireysel performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Ronaldo, özellikle ligde ortaya koyduğu oyunla beklentileri karşılayamadı.



Real Madrid formasıyla ligde 17 maçta 8 gol atan Portekizli yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı.