Ronaldo'dan yıllarca kaçınılan soruya net cevap: 'Ben Messi'den daha iyiyim'

Yıllardır futbol taraftarları, "GOAT" (Tüm Zamanların En İyisi) unvanını Ronaldo'nun mu yoksa Messi'nin mi hak ettiği konusunda bitmek bilmeyen bir tartışma yürütüyor. Her iki süperstar da artık kariyerlerinin sonuna yaklaşmış durumda; Ronaldo Orta Doğu'da Al-Nassr ile şampiyonluk kovalarken, Messi ise David Beckham'ın gözetiminde Inter Miami formasıyla Major League Soccer'da zafer peşinde.

Yıllar boyunca, her ikisi de La Liga şampiyonlukları, Ballon d'Or ödülleri ve sayısız diğer kupa için rekabet ederken birbirleri hakkında olumsuz konuşmaktan hep kaçındılar. Ancak Cristiano Ronaldo, şimdi bu büyük tartışmaya kesin bir cevap verdi.

Goal.com'un haberine göre, "Piers Morgan Unsensored" programına konuk olan Ronaldo'ya, sunucu tarafından doğrudan Messi'nin GOAT olup olmadığı soruldu. Ronaldo'nun bu soruya cevabı basitçe şuydu: "Messi benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum."

Alçakgönüllülük, yıllardır şovmenliğiyle tanınan Ronaldo ile pek de ilişkilendirilmeyen bir kelime oldu. Al-Nassr'da gol sayısını artırmaya devam eden Real Madrid ve Manchester United efsanesi, neden en iyi olarak tanınmayı hak ettiğini kanıtladığını düşünüyor. Taraftarların, sorunun tam cevabını duymak için Morgan ile yaptığı röportajın 4 Kasım Salı günü yayınlanacak ilk bölümünü beklemeleri gerekecek.

ROONEY'NİN "MESSİ EN İYİSİ" YORUMU DA SORULDU

Ön izlemenin bir parçası olarak Ronaldo'ya, eski Manchester United takım arkadaşı Wayne Rooney'nin geçmişteki yorumları da soruldu. 10 yılı aşkın bir süre önce, İngiltere'nin ikonik oyuncusu, eski Red Devils'ın 7 numaralı oyuncusu ile Messi arasında bir favorisi olduğunu net bir şekilde belirtmişti. Rooney o dönemde, "İkisi farklı oyuncular. Ama bence Messi inanılmaz. Bence o gelmiş geçmiş en iyisi, bu yüzden Messi'yi seçmek zorundayım" demişti. Rooney ayrıca, "Ama Ronaldo biraz şanssızdı çünkü başka bir dönemde Messi'nin kazandığı tüm ödülleri o kazanırdı. Ama ikisi de gelmiş geçmiş en iyi oyuncular" diye eklemişti.

Rooney'nin Ronaldo ile aynı sahayı paylaştığı düşünülürse, bu şaşırtıcı bir an olarak değerlendirilmişti. Ancak 40 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sözlerden rahatsız olmadığını belirtti. O, bu yoruma sadece şöyle cevap verdi: "Bu benim için sorun değil."

O zamandan beri Rooney, Messi'yi seçmiş olmasının, Ronaldo hakkında kötü düşündüğü anlamına gelmediğini açıkladı. Rio Ferdinand Presents podcast'inde durumu şöyle açıkladı: "İnsanlar onu sevmediğimi düşünüyor! Onu seviyorum! Bence o tam bir dahi; yaptıkları inanılmaz... Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylediğim için, insanlar Cristiano'yu sevmediğimi düşünüyor." Rooney, "Dürüst olmak gerekirse, son birkaç yıldır şöyle düşünüyorum: 'Biliyor musun?', geriye dönüp baktığında, muhtemelen Cristiano olacak, çünkü o devam ediyor... Son üç sezonda Suudi Arabistan'ın en golcü oyuncusu olduğunu düşünüyorum" dedi. Rooney, tercihinin nedenini ise şöyle açıkladı: "Messi'yi çok seviyorum, onun oyununu izlemeyi seviyorum ve tek nedeni Messi'nin oyun stili ve rakip oyuncuları geçme konusunda biraz daha üstün olduğunu düşünmemdi. Ronaldo bir katil... [Messi'nin oyun stilini tercih ediyorum], hepsi bu... ama ikisiyle de tartışamazsınız. Messi'nin küçük yeteneğini seviyorum, hepsi bu. Cristiano yaptığı işte tam bir dahi; 40 yaşına girdi ve yaptığı şeyler inanılmaz."

40 YAŞINDA HIZ KESMİYOR, GÖZÜ DÜNYA KUPASI'NDA

Şubat ayında 40. yaşını kutlamasına rağmen, Ronaldo sahada hız kesmeye niyetli olmadığını gösteriyor. 2025-26 sezonunda, Al-Nassr formasıyla çıktığı tüm turnuvalarda 10 maçta 9 gol attı. Bu yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'da bir kupa kazanmak istediğini de açıkça belirtti; 2022'de Manchester United'dan ayrıldığından beri bunu başaramamıştı.

Bu dünya çapındaki süperstarın koleksiyonunda elde edemediği tek büyük başarı ise Dünya Kupası. Ronaldo henüz emekliliği düşünmediğini açıkça belirtse de, 2026'da belki de Messi ile son kez karşı karşıya gelerek, en büyük ödülü kazanmak için son bir şansı olacak.