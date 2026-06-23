Ronaldo’lu Portekiz Özbekistan karşısında: Portekiz Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan K Grubu mücadelesine Houston'da bulunan NRG Stadium ev sahipliği yapıyor.

DÜDÜK FASLI HAKEMDE

Mücadeleyi Fas Futbol Federasyonu'ndan hakem Jalal Jayed yönetecek. Yardımcılıklarını ise Zakaria Brinsi ve Mostafa Akrakad yapacak. Karşılaşmanın VAR odasında L. Gonzalez, AVAR koltuğunda ise H. El Fareq görev alıyor.

PORTEKİZ-ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamayan iki ekipten Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ilk hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Özbekistan ise 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ilk hafta mücadelesinde Kolombiya'ya 3-1 mağlup oldu.

K Grubu'nun güncel puan durumunda Kolombiya bir maçta aldığı bir galibiyetle 3 puana ve +2 averaja sahip olarak lider konumda. İkinci sıradaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve üçüncü sıradaki Portekiz'in 1'er puanı ve 0 averajı bulunuyor. Son sıradaki Özbekistan ise -2 averajla puansız durumda.

KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER

Portekiz'de Semedo, Bernardo Silva ve Araujo sarı kart sınırında bulunan isimler. Bu mücadele öncesinde Özbekistan'da Khusanov sarı kart sınırında bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Portekiz: D. Costa, J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, Joao Felix, C. Ronaldo.

Özbekistan: A. Nematov, A. Khusanov, A. Abdullayev, R. Ashurmatov, B. Karimov, O. Khamrobekov, O. Shukurov, S. Nasrullayev, A. Fayzullayev, A. Ganiev, E. Shomurodov.