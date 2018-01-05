İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta saha oyuncusu Ross Barkley'i kadrosuna kattı.



Başkent temsilcisi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Everton forması giyen 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



İngiliz basını yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek Barkley için Londra ekibinin kasasından 15 milyon sterlin çıktığını kaydetti.



Beşiktaşlı Cenk Tosun ile anlaşma sağlayan Everton'ın altyapısından yetişen Barkley, dizindeki sakatlık ve geçirdiği ameliyat nedeniyle son 7 aydır sahalardan uzak kalmıştı.