Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalyakazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.



Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçmesinin ardından ikinci turda Guatemalalı Yuliena Pedroza'yı 25-5, üçüncü turda Almanya'dan Ela Aydın'ı 23-18 ve çeyrek finalde ev sahibi İngiltere'den Maddison Moore'u 49-7 mağlup etti.



Son Avrupa şampiyonu unvanıyla dünya şampiyonasına katılan 28 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde son olimpiyat üçüncüsü ve dünya ikincisi Taylandlı Panipak Wongpattanakit'e 25-14 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Rukiye Yıldırım, altıncı kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazanırken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etti.



Barış Dağ beşinci oldu

Erkekler 74 kiloda tatamiye çıkan Barış Dağ, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Ürdünlü Ahmad Abughaush'a 24-4 yenilerek dünya beşincisi olurken, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise ikinci turda elendi.

Şampiyonanın dördüncü gününde, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı mücadele edecek.