Rumen çalıştırıcı Lucescu'dan Play-Off öncesi çarpıcı açıklamalar
2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Türkiye’nin konuğu olacak Romanya’da teknik direktör Mircea Lucescu ve savunma oyuncusu Radu Draguşin, kritik randevu öncesi basın toplantısı düzenledi.
"İKİMİZ DE HAK EDİYORUZ"
2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali öncesi Beşiktaş Park’ta konuşan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye randevusunu "ikimiz de hak ediyoruz" sözleriyle tanımladı.
"YÜZDE 30 OLMASINI İSTERDİM"
Zor bir maç olacağını belirten Mircea Lucescu, “İki taraf için de çok zor bir maç olacak. Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Rumen seyircisine sadece 2 bin 500 bilet verildi. Ben bu sayının en az yüzde 30 olması isterdim. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada birçok başarım oldu. Milli takım için birçok futbolcu buldum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadyum kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa’nın sayılı statlarından biri” diye konuştu.
"ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIMIMIZ VAR"
"Türkiye'nin değerini biliyorum ama bizim de çok değerli bir takımımız var. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu."
"ÇOK BÜYÜK TARAFTAR BASKISI OLACAK"
Basın toplantısına katılan Rumen futbolcu Radu Draguşin ise "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Çok büyük taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız. Böyle bir şey olacağını bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz."
MİRCEA LUCESCU'NUN TÜRKİYE'DEKİ YILLARI
Galatasaray ve Beşiktaş ile elde edilen üst üste şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde istisnai bir yer edindi. 2000'li yılların başında Galatasaray ile kazandığı Süper Kupa ve lig şampiyonluğunun ardından Beşiktaş'ın 100. yıl zaferine liderlik etmesi, pragmatik futbol anlayışının yerel lig üzerindeki etkisini kanıtladı.
Milli Takım düzeyindeki görevinde de deneyimini sahaya yansıtan Rumen teknik adam, kaotik futbol ikliminde dahi soğukkanlılığını koruyarak neticeler almayı bildi. Lucescu ismi, Türkiye'de her zaman rasyonel yaklaşım ve sonuç odaklı profesyonelliğin simgesi olarak konumlandı.