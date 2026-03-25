Rumen çalıştırıcı Lucescu'dan Play-Off öncesi çarpıcı açıklamalar

"YÜZDE 30 OLMASINI İSTERDİM"

Zor bir maç olacağını belirten Mircea Lucescu, “İki taraf için de çok zor bir maç olacak. Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Rumen seyircisine sadece 2 bin 500 bilet verildi. Ben bu sayının en az yüzde 30 olması isterdim. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada birçok başarım oldu. Milli takım için birçok futbolcu buldum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadyum kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa’nın sayılı statlarından biri” diye konuştu.