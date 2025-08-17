Rumlardan şok hamle: Fenerbahçe UEFA’ya şikayet edildi

Fenerbahçe ile Feyenoord maçındaki KKTC reklamları rumları çileden çıkardı. Aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, UEFA’ya mektup göndererek sarı-lacivertlileri şikayet etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rumlardan şok hamle: Fenerbahçe UEFA’ya şikayet edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti. Hamboullas’ın, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Fenerbahçe – Feyenoord maçında stadyum panolarında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarını gerekçe göstererek harekete geçtiği bildirildi.

KKTC REKLAMLARINA TAKILDILAR

Rum basınında çıkan haberlere göre, İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada saha çevresindeki panolarda yer alan “Come to Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs’a gelin) ifadeleri Rum tarafını rahatsız etti. ELAM üyesi Hamboullas, bu yazıları “siyasi propaganda” olarak niteleyerek UEFA’ya resmi bir mektup gönderdi.

Evgenios Hamboullas, mektubunda Avrupa’daki hiçbir statta benzer reklamların yer almaması gerektiğini savundu. Fenerbahçe aleyhine şikayette bulunan Hamboullas, UEFA’dan bu konuda önlem almasını talep etti. Daha önce Demokratik Seferberlik Partisi’nde (DİSY) milletvekilliği yapan Hamboullas, bu yılın başında aşırı sağcı ELAM’a katılarak Limasol’dan milletvekili adayı olmuştu. Fenerbahçe’yi hedef alan şikayetiyle yeniden gündeme gelen Hamboullas’ın bu çıkışı, Rum basınında da geniş yankı uyandırdı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Fenerbahçe’nin teklifi anında reddedildiKerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Fenerbahçe’nin teklifi anında reddedildiSpor
Disipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci istifa ettiDisipline sevk edilmişti: Mücahit Birinci istifa ettiGündem
fenerbahçe UEFA
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor
AFAD'dan kritik uyarı AFAD'dan kritik uyarı