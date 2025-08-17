Rumlardan şok hamle: Fenerbahçe UEFA’ya şikayet edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti. Hamboullas’ın, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Fenerbahçe – Feyenoord maçında stadyum panolarında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarını gerekçe göstererek harekete geçtiği bildirildi.

KKTC REKLAMLARINA TAKILDILAR

Rum basınında çıkan haberlere göre, İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada saha çevresindeki panolarda yer alan “Come to Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs’a gelin) ifadeleri Rum tarafını rahatsız etti. ELAM üyesi Hamboullas, bu yazıları “siyasi propaganda” olarak niteleyerek UEFA’ya resmi bir mektup gönderdi.

Evgenios Hamboullas, mektubunda Avrupa’daki hiçbir statta benzer reklamların yer almaması gerektiğini savundu. Fenerbahçe aleyhine şikayette bulunan Hamboullas, UEFA’dan bu konuda önlem almasını talep etti. Daha önce Demokratik Seferberlik Partisi’nde (DİSY) milletvekilliği yapan Hamboullas, bu yılın başında aşırı sağcı ELAM’a katılarak Limasol’dan milletvekili adayı olmuştu. Fenerbahçe’yi hedef alan şikayetiyle yeniden gündeme gelen Hamboullas’ın bu çıkışı, Rum basınında da geniş yankı uyandırdı.