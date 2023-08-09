Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti. İşte Rus sporcunun bu teklifi reddetmesinin nedeni haberimizde...

Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti
Rus sporcudan Elon Musk'ın koçluk talebine red
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti.

                             RUS SPORCUDAN ELON MUSK'IN KOÇLUK TALEBİNE RED

​​​​​​​TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov’dan koçluk talep etti.

Rus sporcu, Musk'ın, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşü" için koçluk talebini reddetti - Resim : 1

Sporcu Nurmagomedov, Musk’ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.

Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

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Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

# Mark Zuckerberg # Elon Musk # Khabib Nurmagomedov
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