Şimdi Dünya Kupası'nın gerçek anlamda en renkli görüntüleri var sırada. Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvada futbolseverler yüzlerini ülke bayraklarının renkleriyle boyuyor. İşte o görüntüler.

Onlar Dünya Kupası'nı renklendiriyorlar...



Kimisi ülkesini bayrağını yüzüne işliyor...



Kimisi saçını boyatıp stadyumdaki yerini alıyor.



Kimisi de yaratıcı ve ilginç bir karakterlere bürünüyor.



Futbol heyecanının sürdüğü Rusya'da, ellerinde fırçalarla futbolseverlerin yüzüne bayrak çizen boyacılar, şampiyonaya renkli katıyor.



Boyacıların önlerindeki kuyruk maç saati yaklaştıkça uzuyor. Bir bayrak ise 100 ruble yani 7 liranın biraz üzerinde bir fiyata mal oluyor.



Her maçta yaklaşık 10-15 arası boyacıyı stat etrafında farklı noktalarda görmek mümkün.



Şehir merkezinde güne başlayan boyacılar, işe erken koyuluyorlarsa kimi günlerde 100-150 kişinin yüzünü boyuyor. Bu da yaklaşık 750 lira ila bin 100 lira kazanç anlamına geliyor.



Boyalara en büyük ilgi ise ev sahibi takım Rusya'nın taraftarları gösteriyor. Ruslar'ın ardından ise Güney Amerika ülkelerinin taraftarları geliyor.