Ryan Kent'ten 7 Milyon Euroluk Piyango! Ada'dan Teklif Yağmaya Devam Ediyor

Sarı lacivertliler Ryan Kent'i Glasgow Rangers kulübünden bedelsiz transfer etmişti.

7 Milyon Euro!

İngiliz basını Kent için flaş transfer iddiası ortaya attı. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Bournemouth Kent'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekiplerinin 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 7 milyon euro ödemeye hazır oldukları aktarıldı.

''Harika Bir Transfer''

Kent transferi için İngiliz basını, "Etki yaratabilecek hücum oyuncusu harika bir transfer olabilir." ifadelerini kullandı.

Sezon Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 8 milyon Euro piyasa değeri olan Ryan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu kariyerinde Liverpool, Coventy, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Rangers formaları giydi.