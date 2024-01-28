Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray rekor bonservis geliri elde etti

Galatasaray, uzun süredir konuşulan Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transferden net 30 milyon euro bonservis geliri elde edildiğini duyurdu. Anlaşma gereği Bayern Münih ve Galatasaray 2 hazırlık maçı oynayacak.

Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray rekor bonservis geliri elde etti
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Türk futbol tarihinin önemli transferlerinden biri resmen açıklandı. 1,5 sezondur gösterdiği yüksek performansla adından sıklıkla söz ettiren, GalatasaraySacha Boey, dünyanın sayılı kulüplerinden Bayern Münih'e transfer oldu.

Adı uzun süredir Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Boey, sarı-kırmızılıların ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarla ön plana çıkmıştı.

SACHA BOEY RESMEN BAYERN MÜNİH'TE!

Galatasaray, Sacha Boey'in Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer olduğunu açıkladı.

Sacha Boey'in transferiyle ilgili detayları açıklayan sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin 30+5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. İki kulüp, transfer kapsamında yaptıkları anlaşma gereği iki hazırlık maçı da oynayacak.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir."

REKOR TRANSFER BEDELİ

Bayern Münih'in yolunu tutan Boey, Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu oldu.

Galatasaray'a Rennes'den gelen Boey, 83 maça çıkıp 4 gol 4 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncu ayrıca takımının geçen sezon kazandığı lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon 31 kez giyen ve 2 gol kaydeden Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı iki maçta da görev yapmıştı.

Boey'in transfer olduğu Bayern Münih, Bundesliga'da Leverkusen'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bavyera ekibinde Boey ile aynı mevkiiyi paylaşan Bouna Sarr ve Noussair Mazraoui'nin sakatlıkları bulunuyor.

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