Sadettin Saran canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor!

Sadettin Saran, kulübün geleceği ve başkanlık göreviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SEZON SONU İÇİN OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Mevcut süreci değerlendiren Saran, yönetimsel belirsizliklere son noktayı koyarak sezon sonunu işaret etti.

Saran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonrasında ise kulübümüzü Olağanüstü Genel Kurula götüreceğiz."

“TEK HAYALİM FENERBAHÇE’Yİ ZİRVEYE TAŞIMAKTI”

Görev süresi boyunca izlediği iletişim stratejisine ve başkanlık vizyonuna değinen Saran, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım. Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."

Şahsına yönelik eleştiriler ve iddialar hakkında da konuşan Sadettin Saran, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum."