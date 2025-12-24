Sadettin Saran gözaltına alındı… Ali Koç’tan başkanlık için dikkat çeken tavır

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, Fenerbahçe camiasında yankı uyandıran bir açıklama geldi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, başkanlık tartışmalarına mesafe koyduğunu açık şekilde ifade etti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Koç, camiaya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran’ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak bir söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran’ın yanında olsun.”

Ali Koç’un açıklaması, gözaltı sürecinin ardından kulüp içinde olası bir yönetim tartışmasının önünü kesen net bir mesaj olarak değerlendirildi.

Öte yandan Koç’un, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü kulüp binasını ziyaret ederek Sadettin Saran’a destek verdiği de öğrenildi.

Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü, resmi makamların süreçle ilgili yeni açıklamalar yapmasının beklendiği bildirildi.