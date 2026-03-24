Sadettin Saran ve Tedesco biletleri kesti: İşte takımdan gönderilecek o isimler
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yeni sezon planlaması doğrultusunda iki isim ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro mühendisliği şimdiden şekilleniyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, bir yandan transfer görüşmelerine başlarken diğer yandan takımdan ayrılacak isimleri belirliyor.
Sarı-lacivertli ekipte yürütülen bu çalışmalar kapsamında, mevcut kadrodaki iki futbolcuyla yolların ayrılması konusunda teknik heyet ve yönetim fikir birliğine vardı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda sezon sonu için sürpriz sayılabilecek ayrılık kararları alındı.
ÇAĞLAR VE OĞUZ YOLCU
Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda veda edilecek ilk isimler Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın oldu.
Bugüne dek sahadaki performansından çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda kadroda tutulması beklenmiyor.
Diğer yandan, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde yeterli süreyi bulamayan Oğuz Aydın'ın durumu da netleşti.
Yönetim, Alman teknik adamın fazla forma şansı vermediği oyuncu ile sezonun tamamlanmasının ardından yollarını ayırmayı planlıyor.
YİĞİT EFE DEMİR KİRALIK GİDİYOR
Yönetimin ve teknik heyetin ortaklaşa aldığı kararlar yalnızca kesin ayrılıklarla sınırlı kalmadı. Takımın genç stoperi Yiğit Efe Demir'in profesyonel gelişimi için yeni bir yol haritası çizildi. Genç savunmacının daha fazla süre alması ve maç tecrübesi kazanması amacıyla önümüzdeki sezon başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.
CENGİZ ÜNDER'İN DURUMU BEŞİKTAŞ'A BAĞLI
Fenerbahçe'nin kadro planlamasındaki bir diğer önemli başlığı ise Cengiz Ünder oluşturuyor. Satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan futbolcunun geleceği, siyah-beyazlı kulübün atacağı adıma göre şekillenecek.
Beşiktaş yönetiminin sözleşmedeki opsiyonu kullanmaması durumunda Cengiz Ünder sarı-lacivertli takıma geri dönecek ve oyuncunun durumu yönetim tarafından yeniden değerlendirmeye alınacak.