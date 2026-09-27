Sadettin Saran yönetimi ibra edildi

Toplantının en kritik gündem maddeleri arasında yer alan 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yönetim kurulunun ibra edilmesi oylandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KÜRSÜDE "BİRLİK" ÇAĞRISI

İbra oylamaları öncesinde kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen kongrede de herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük kulübümüzde imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Sabah kızdırdılar, şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik, beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum."

Yıldırım ayrıca Kante transferiyle ilgili ödemelerin ve üniversite projesine ilişkin ortak çalışmaların yeni yönetim tarafından yürütüleceğini belirtti. Konuşmaların ardından geçmiş döneme yönelik eleştiriler ve tartışmalar da salonda yankı buldu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun yönettiği oylamada, 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu başkanı ve üyeleri genel kurulun oylarına sunuldu ve oy çokluğuyla ibra edildi.

Aynı döneme ilişkin denetim kurulunun faaliyetleri de yine genel kurulda oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.