Sadettin Saran’dan ayrılık açıklaması: “Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık”

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Chobani Stadı'nda karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli kulüp, kadın futbol tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Mücadelenin bitimiyle birlikte düzenlenen kupa seremonisi için sahaya inen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarının karşısına geçerek görev sürelerine ve kulübün genel başarısına dair değerlendirmeler yaptı.

AVRUPA KUPASI GELİRSE REKOR KIRILACAK

Sarı-lacivertli kulübün bu sezon kazandığı kupalara dikkati çeken Saran, erkek basketbol takımının Yunanistan'da oynayacağı maçlar sonucunda basketbol Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) kazanması halinde, en fazla kupa alan yönetim kurulu unvanını elde edeceklerini hatırlattı. Başkan Saran, yedi ay süren yönetim kurulu mesaisine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Bu 7 ay çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Buradan ayrılırken kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor, hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız."

Kutlamalar sırasında Fenerbahçe Kadın Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Elde edilen tarihi başarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesiyle çok anlamlı bir gün yaşadıklarının altını çizen Şansal, kazanılan kupada kulüp başkanının rolüne vurgu yaptı. Şansal, "Onur verici bir gün oldu. Başkanımız yanımızda. En başından beri hep yanımızda oldu, destek verdi. Bu kupanın en büyük mimarlarından. Kendisine her zaman şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.