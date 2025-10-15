Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar: 'İçimizde bize zarar verenler var'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendiren Saran, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Bugün burada hiçbir akreditasyon yasağı uygulamadık. İnşallah uygulamayacağız, hepinize adil yaklaşacağız. Fenerbahçe'nin haberlerinin reytingi yüksek, negatif haberlerin daha yüksek. Yalan haberler bizlere ve oyunculara çok zarar veriyor, bu konuda hassasiyet bekliyorum.”

Göreve geldiklerinde büyük beklentilerle karşılaştıklarını belirten Saran, “Gelir gelmez herkes neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek, edecek bana hem yakın arkadaşlarımdan hem de çevremden, eski yöneticilerden, futbolculardan bu konuda çok baskı geldi. Fenerbahçe başkanlığının en zor kısmı bu baskılar altında sakin kalabilmek. Bunu yapmak çok kolaydı. Geldik tamam hocayı gönderdik 'Vay be başkana bak raconu kesti' bu kolaydı. Şöyle yaklaştım olaya. Dedim ki adam Kolombiya'dan gelmiş, değişik yerlerden gelen oyuncular... Bunlar geldiğinde Mourinho var, geldikten 5 hafta sonra Mourinho gidiyor ki çok kötü bir sezon öncesi antrenman dönemi var. Onun da etkilerini görüyoruz. Üç hafta boş kalınıyor, sonra Tedesco geliyor. Üç hafta sonra 7 senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor ve oyuncuların tanımadığı Sadettin Saran geliyor. Maalesef o süreçte biz hep dedik eylül ayında yapmayalım diye ama benim orada bir tespitim vardı, ölü toprağı diye. Az bile söylemişim, Samandıra'ya gittiğimde bunu gördüm.” dedi.

“İÇİMİZDEKİLER OYUNCULARA ‘BU ADAM GELİRSE MAAŞLARI ÖDEYEMEZ’ DEMİŞ”

Seçim sürecinin kulüp üzerinde olumsuz etki yarattığını vurgulayan Saran, “O süreçte hepiniz hatırlayacaksınız. Başkan adayı olamaz, aday olursa seçilemez, seçilirse iptal edilir mazbatayı alamaz gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı. O süreçte Samandıra'da verilen sözler tutulamamış seçim telaşından. İçimizdeki insanlar oyunculara 'Bu adam gelirse maaşları ödeyemez.' demiş. 39,8 milyon avro ödedik geldiğimiz günden beri. Böyle yalanlarla oyunculara zarar verildi. Seçim döneminde Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyormuş. Seçildiğimizin ertesi günü bir gazeteci çıktı 'Bugün federasyon toplanıyor mazbata vermeyecekler.' dedi. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Yalan yanlış haber yapanlar bize çok zarar verdi.” ifadelerini kullandı.

Saran, takım içinde yaşanan bu tür söylentilerin oyuncuların psikolojisini olumsuz etkilediğini, seçim döneminde motivasyonun düştüğünü söyledi.

Başkan Sadettin Saran, kulüp içinde yaşanan iç çekişmelere de değindi. “İçimizde bize ciddi zararlar verenler var. Fenerbahçe'yi çok seviyorum adı altında Fenerbahçe'ye zarar verenlerle mücadele edeceğim. Bu atmosferde biz kazandık, ertesi günü arkadaşlarımla Samandıra'ya gittim. Kendimizi tanıttık. Çıkarken arkadaşlara döndüm 'Yarınki Zagreb maçında fark yemezsek iyi.' dedim. Oyuncuların ne kadar etkilendiğini görmüştüm. Tüm bunlar olmuşken ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufak bağı kalmamış olacaktı. Ben bu adamı tanımıyorum, babamın oğlu değil. Çağırdım, konuştum ekibiyle ve oyuncularla konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra'da yatıp kalkıyor, çalışkan bir adam. Oyuncular onu sevdiği, güvendiği sürece ben arkasında olmaya karar verdim. Arkasında duracağız.” dedi.

“ALİ BEY İLE ÇOK AZ ORTAK NOKTAMIZ VAR”

Yönetim anlayışına dair eleştirilere yanıt veren Saran, “Eleştiriler var Ali Bey'in devamı diye, evet Ali Bey ile arada konuşuyorum, geçmişe dönük fikirlerini alıyorum. İnşallah Aziz Bey ile de olur. 21 Eylül'den beri ben ve arkadaşlarım her şeyi bizler imzaladık. Ali Bey ile çok az ortak noktamız var. Fenerbahçe sevgimiz ve Atatürk. Onun dışında liderlik ve spor anlayışımız çok çok farklı.” ifadelerini kullandı.

Camiada kutuplaşmaya izin vermeyeceğini vurgulayan Saran, “Mümkün olduğu kadar iyi bir diyalog ile götürmeye çalışacağım. Ben gittikten sonra kimse 'Sadettinci' demeyecek. Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe'nin adamı.” diye konuştu.

“BEN BAĞIRAN ÇAĞIRAN BİRİ DEĞİLİM, KAVGA ETMEK İÇİN BURADA DEĞİLİM

Fenerbahçe Başkanı Saran, futbol sahalarında sert açıklamalarla gündem olan bir profil çizmeyeceğini belirterek, “Ben bağıran çağıran, maç öncesi hakemi baskı altına almaya çalışan biri değilim. Kavga etmiş olmak için kavga eden biri değilim. Sporcu kişiliğimden geliyor. Samsunspor maçı öncesi 'Demeç ver, baskı yap' dediler. Ben sağduyuya inandım, hakem çok da iyi yönetti. Önce insanlara karşındaki kötüdür demektense iyidir diye yaklaşmayı tercih ediyorum. Aksini görürsem ona göre davranırız.” dedi.

Saran, açıklamasının sonunda kulüpte çözülmesi gereken temel sorunlara değinerek, “Fenerbahçe'de 3 temel sorun gördüm. İletişim, karar mekanizması ve futbol aklı. Bu konularda fark oluşturacağımızı düşündüğümüz için aday olduk.” ifadelerini kullandı.