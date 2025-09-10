Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye sert mesaj: “Değişim başkanlıkta da lazım”

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylığını açıklayan Sadettin Saran, TSYD İstanbul Levent’te düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yönetim listesiyle birlikte katıldığı toplantının başında projelerinin yer aldığı bir video gösterildi. Saran, kongreyi “sadece bir seçim değil” diye tanımlayarak, “Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1,5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Adaylığıyla ilgili engel bulunmadığını belirten Saran, Fenerbahçe’ye zarar verecek bir durumda aday olmayacağını söyledi. “FIFA'yla konuştuk. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen çok az kişi vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum, bakanlığı arayanlar var, sağı solu karıştırmak isteyenler var. Ama korkunun ecele faydası yok.” dedi. Eski sporcu kimliğini hatırlatan Saran, “Mücadelede en önemlisi mazeret üretmemek. Tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız. Geçen sene 2 tane lüzumsuz mağlubiyet almasaydık şampiyonduk. Bu konuda emin olmasaydık bu işe girmezdik." ifadelerini kullandı.

"ALINAN TEKNİK DİREKTÖR BİZİM İÇİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için “Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz onunla el ele çalışacağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız." diyen Saran, Samandıra ile kulüp arasındaki kopukluğu da eleştirdi: “Samandıra'yla kopukluk bugüne kadarki eksiklerden birisiydi. Göreve gelince önce hocayla konuşacağız. Şu anda futbolu yönetecek isim, şimdilik benim.” Ayrıca, “Eğer takımın başında hala hoca olmasaydı, seçimi kazandığımız günün akşamında Aykut (Kocaman) hocayla Volkan (Demirel) hocayı Samandıra'ya davet edecektim." dedi.

Saran, yönetim listesindeki isimlerle ilgili eleştirilere, “Ben yönetim kurulunu seçerken, benden genç olmalarını, başarılı olmalarını dikkate aldım. Güzel, uzun yıllar birlikte çalışacak bir ekip kurduk. Aynı zamanda eğlenmesini bilen ve kendini çok ciddiye almayan bir ekip.” sözleriyle yanıt verdi. Geçmişteki ihraç sürecine değinen Saran, uzun süre aday olmamasına ilişkin, “Bazı şeyler benim dışımda gelişti... Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve inşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız.” dedi.

MALİ YAPI VE BORÇLAR

Kulübün mali durumu hakkında net rakamlar paylaşan Saran, “Fenerbahçe'nin para sorunu yok, yılda 300 milyon avro gelir var. Aylık 4 milyon avro açık var. Fenerbahçe'de kaynak sorunu yok. Senelerdir olmadı, bugün de olmaz. Fenerbahçe'de harcama sorunu var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Fenerbahçe'nin 21,5 milyar TL borcu var." açıklamasını yaparak mali tabloya dikkat çekti.

"ADAYLIK İÇİN DESTEK İSTEMEYECEĞİM"

Geçmişteki adaylık süreçlerini anlatan Saran, Ali Koç ile yaşadığı temasları ve imza toplama dönemini paylaştı. Birlik mesajlarının siyasi amaç taşımadığını vurgulayan Saran, “Biz birlik ve beraberlik derken birileri bakanlığı arıyor, bel altı vuruyor. Ülkede zaten gerginlik, kavga ve dövüş var. Benim ve Ali Koç'un etrafındakilere rağmen şu ana kadar iyi götürdük. İnşallah Aziz Yıldırım'la da görüşeceğiz. Görüşme talebim olacak. Ama adaylık için destek istemeyeceğim. Ben bunu net şekilde söyledim." ifadelerini kullandı. Hakan Bilal Kutlualp ile birleşme iddialarına ise, “Kapımız açık, 'Gelmek isterse konuşuruz.' dedim. Şu ana kadar haber gelmedi." cevabını verdi.

Altyapının yetiştirme sorununa dikkat çeken Saran, “Altyapılarda büyük bir yanlış yapılıyor... Fenerbahçe'de altyapının sorunlarından birisi sporcu bulma değil, yetiştirme sorunudur.” dedi. Amatör şubelerin önemine değinen Saran, Barcelona ile yaşadığı diyaloğu da aktardı. “Bizim için amatör şubeler çok önemli." diyerek altyapı vizyonunu açıkladı.Geçmişteki yayın ihalesi süreciyle ilgili eleştirilere yanıt veren Saran, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Bizim sayemizde kulüplere 300 milyon dolar ekstra gelir geldi. Bu olayın ardından kendime 50 yaşından sonra kimsenin kapısına gitmeyeceğimi söylemiştim ve gitmedim. Ama Fenerbahçe başkanı olarak gerekirse milletin kapısında yatarım. Hak koruyamadı diyenler ya yarım akıllı ya da kötü niyetli." açıklamasında bulundu.