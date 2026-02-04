Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, orta saha kurgusunu güçlendirmek adına Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen 34 yaşındaki Fransız yıldız N'Golo Kante ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

GECE YARISI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından gece yarısı heyecan yaratan bir paylaşım yapıldı. Kante’nin takıma katılışı, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleriyle taraftara duyuruldu.

BAŞKAN SARAN'DAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

İmza töreninin ardından transfer sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Kante'nin kadroya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saran, zorlu transfer sürecinin başarıyla tamamlanmasındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran"