Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı Sergio Conceiçao

Fenerbahçe Kulübü’nde teknik direktör Jose Mourinho’nun görevden alınmasının ardından, başkan adayı Sadettin Saran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibarıyla kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur."

“MOURINHO’DAN DAHA İYİ ŞARTLARDA GELMEYE HAZIR”

Sadettin Saran, Sergio Conceiçao’nun Fenerbahçe için en uygun aday olduğuna inandığını belirtti. Kulüp yönetimine çağrıda bulunan Saran, Conceiçao’nun teklif edilen şartların ötesinde istekli olduğunu vurguladı:

"Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır."

Saran, mevcut yönetimden bu doğrultuda adım atmalarını beklediklerini ifade ederek, sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi:

"Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Fenerbahçe her şeyden önemlidir."

Sadettin Saran’ın bu açıklaması, olağanüstü kongre sürecine giren Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yaşanacak gelişmelerin odağına Sergio Conceiçao’yu yerleştirdi.