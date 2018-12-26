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Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası konaklar beyaza büründü.

Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde gece başlayan ve devam eden kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Tarihi ilçeye Singapur'dan gelen bir aile kar yağışı altında hatıra fotoğrafı çektirirken, çocukları da karla oynadı.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisiyle bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #safranbolu #karabük
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