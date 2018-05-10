Ümraniyespor Teknik Direktörü Bektaş, "Rakip kim olursa olsun sonuçta sahada boy gösteriyorsunuz, sahada doğruları yaparsanız istediğinizi alırsınız. Bizim bir futbol anlayışımız var." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Ümraniyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.



Rakım dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yapan Ümraniyespor'da hedef, 15 Mayıs Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmek.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaptasyonu en iyi şekilde sağlayıp maçta zorluk çekmemek için Erzurum'a erken geldiklerini söyledi.

Erzurum temsilcisinin son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Bektaş, "Erzurum ekibi iyi bir başarı sağladı. Uzun yıllar sonra Erzurum takımının tekrar Süper Lig heyecanı oluştu. Tabii ki bu kenetlenmenin farkındayız." diye konuştu.



"Hedefimiz final kapısını aralamak"



Bektaş, takım olarak Süper Lig'e direk çıkan ilk iki takım arasında olamadıkları için üzüntü yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Ümraniyespor olarak çok üzgünüz. Sezonun başından sonuna kadar neredeyse yüzde 75'ni lider olarak götürmüş bir takımız. Bu nedenle ilk iki sıradan üst lige çıkamamanın üzüntüsü var. Bu elbetteki play-off müsabakalarına yansımayacak. Oyuncularımız o olgunluğu taşıyor, moral ve motivasyonumuz en üst seviyede. Hedefimiz Erzurum'dan avantajlı skor elde edip final kapısını aralamak. Umarım hem zihinsel hem bedensel olarak en iyi seviyeye gelip bu maçı istediğimiz şekilde oynarız."



Play-off'ta hangi takımların final oynayacağını söylemenin çok zor olduğunu dile getiren Bektaş, "Bu konuda hiçbir yorum yapamam, yapmam da yanlış olur. Çünkü yanılgı payınız çok yüksek olur. Geçen sene de bunun örneğini gördük. Son anda play-off'a giren Göztepe şampiyon oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Bektaş, bu maçların lige nazaran biraz daha kritik olduğunu, takımların da daha dikkatli davrandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Çünkü bunlar iki aşamalı maçlar. Deplasmanda oynayan takım oradan avantajlı dönmek istiyor. Bizim oyun sistemimiz belli. Sahaya kendi futbolumuzu, futbol anlayışımızı yansıtıp buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Rakipler Boluspor, Gazişehir Gaziantep, Erzurumspor olmuş, sonuçta biriyle oynayacaktık. Bize de Erzurum denk geldi. O da ligin son haftasındaki beraberliğimizden dolayı. Kazansaydık Gazişehir ile oynayacaktık."



"Sahada doğruları yaparsanız istediğinizi alırsınız"



Kadro derinlikleri olmadığı için zaman zaman zorlandıklarını bildiren Bektaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cezalı veya sakat oyuncu olduğu takdirde sıkıntı yaşıyoruz. Bölgelerde zaten eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde hiç alternatifimiz yok. Bunun için son maçta sıkıntılar yaşandı. Bu futbolcuları belki play-off'ta oynatırız diye düşündük. Rakip kim olursa olsun sonuçta sahada boy gösteriyorsunuz, sahada doğruları yaparsanız istediğinizi alırsınız. Bizim bir futbol anlayışımız var. O sistemde, o doğrultuda zaten gol yememek, gol atmak var. Çok fazla bireysel hatadan, basit top kaptırmadan, pas hatalarından kalemizde gol görüyoruz. İnşallah bu maçta bu faktör bizi etkilemez."