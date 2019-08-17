Müsabaka sahasına yetkisiz çıkanlara verilen cezalar artırıldı. Sporda şiddet yasasında değişiklik yapıldı. Buna göre, sosyal medyada şiddet teşvikine yönelik paylaşımlar hakkında da adli işlem başlatılacak

Cezalar artırıldı. Sosyal medyada şiddete teşvik, kanun kapsamına alındı.6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi.Düzenlemeyle spor alanı kavramı genişletildi. Taraftarların; toplandıkları yerler ve takımların kamp yaptığı yerler de kavrama eklendi.Suçu meslek edinen kişilere karşı ve holiganizmle etkili mücadele etmek için de cezalar artırıldı. Artan hapis ve para cezalarının caydırıcı olması hedefliyor.Yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim araçlarıyla işlenen tehdit içerikli suçlar,kanun kapsamına alındı.Müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine yetkisiz girenlere yalnızca adli para cezası uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu suçlara üç aydan bir yıla kadar hapis cezası geldi.Yüzünü kapatarak suç işleyenlere verilen cezalar da yarı oranında artırıldı. Ayrıca karaborsa bilet satışlarına cezai yaptırımlar getirildi.Düzenlemeyle spor müsabakalarında görevli olan polis sayısı da artırılacak. Hedef, müsabakaların huzur içinde izlenmesi ve tribünlere başta aile olmak üzere daha çok seyircinin gelmesi.Sahaya yetkisiz çıkılması konusu, son olarak UEFA Süper Kupa finalinde gündeme gelmişti. Geçen hafta Liverpool-Chelsea maçında bir sosyal medya fenomeni sahaya girmişti.