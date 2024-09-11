Şahika Ercümen, bronz madalyayı kaptı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Fransa'da düzenlenen 33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda yarıştı. Ercümen, 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada "paletsiz ip destekli" kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şahika Ercümen, bronz madalyayı kaptı
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33. AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası, Fransa'da Korsika'da düzenlendi. Milli sporcu Şahika Ercümen de 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada "paletsiz ip destekli" kategorisinde yarıştı.

Şahika Ercümen, "paletsiz ip destekli" kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen hafta Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, Korsika'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Hava koşullarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olması nedeniyle pek çok dalgıcın dalışlarda sorun yaşadığını dile getirdi.

Korsika'dan madalyayla dönme hedefini başardığını ifade eden Ercümen, "İlk gün talihsiz şekilde diskalifiye oldum. Destek mesajları aldım fakat karar verilmişti. Enerjimi bu dalışa verdim ve çok şükür kuvvetli bir dalış yaparak ülkemize madalya kazandırdım." dedi. Ercümen, destekçilerine teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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