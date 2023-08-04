Şahika Ercümen'den tarihi başarı! 100 metre rekoru kırdı

Milli sporcumuz Şahika Ercümen, tarihi başarıya imza attı.

Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nın son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak rekorun yeni sahibi oldu.

Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i kutlayan mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.