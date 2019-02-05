Beyaz Kıta'nın dondurucu sularında Türk Bayrağı dalgalandı. Bilim insanları ile Antarktika'ya giden serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercüment, Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Milli sporcu Şahika Ercüment, "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.



Bilim seferi kapsamında Türk bilm insanlarıyla Antarktika'ya giden serbest dalış dünya rekortmeni Ercüment, Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.



Su sıcaklığı sıfır derecenin altındaydı....Ve soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan dalış elbiseyle daldı Ercüment.



Ercüment, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırdı.



Şahika Ercüment, bilim ekibinin çalışmalarına da katkıda bulunmak istiyor.





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