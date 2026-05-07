Şaka gibi iş ilanı! Maç izleyerek 50 bin dolar kazanabilirsiniz
Futbolseverlerin rüyası gerçek oluyor! Fox Sports ve Indeed, 2026 FIFA Dünya Kupası için "yazın en iyi işi" olarak tanımlanan sıra dışı bir pozisyon açtı. İşte detaylar...
Hem maç izleyip hem de servet kazanmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Times Square’ın ortasında, cam bir küpün içinde turnuvanın tüm heyecanına ortak olacak o şanslı kişi siz olabilirsiniz. İşte 50 bin dolarlık bu devasa teklifin detayları ve yapmanız gerekenler...
Fox Sports ile Indeed, futbol dünyasında bomba etkisi yaratan bir iş birliğine imza attı. Şirketler, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tüm maçları yerinde takip edecek bir “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” aradıklarını ilan etti. "Yazın en iyi işi" olarak lanse edilen bu pozisyon için seçilecek talihli, tam 50 bin dolarlık maaşın sahibi olacak.
CAM KÜPÜN İÇİNDE 104 MAÇ
İşe kabul edilecek kişi, New York'un kalbi Times Square’ın merkezine yerleştirilecek özel bir cam küpün içinde yaşayacak. Görevi ise 2026 Dünya Kupası’nda oynanacak olan tam 104 karşılaşmanın tamamını izlemek.
Maçlar, turnuvanın resmi yayın platformu Fox One üzerinden takip edilecek ancak işin sorumlulukları sadece ekran başında oturmakla sınırlı kalmayacak.
HEM İZLEYECEK HEM ÜRETECEK
Seçilecek futbol tutkununun, turnuva boyunca sosyal medya içerikleri üretmesi ve bulunduğu etkinlik alanını turistler ile yerel çalışanlar için canlı bir futbol deneyimine dönüştürmesi beklenecek.
Şirketlerin ortak açıklamasında işin zorluğu ve cazibesi şu sözlerle ifade edildi:
“Bu, piyasadaki en iyi yaz işi olacak ancak bu hayatında bir kez karşılaşılabilecek görevin üstesinden gelebilecek çılgın bir taraftar için.”
BAŞVURULAR BAŞLADI
Bu rüya pozisyon için adaylar Indeed başvuru sayfası üzerinden şanslarını deneyebilecek. 50 bin dolarlık ödülü kazanan şanslı isim, 6 Haziran’da oynanacak Boston Red Sox vs. New York Yankees karşılaşmasının Fox yayınında tüm dünyaya ilan edilecek.
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol organizasyonu olmaya hazırlanıyor. 11 Haziran’da başlayıp 19 Temmuz’a kadar sürecek olan bu dev şölen; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.